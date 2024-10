Serie B, LIVE dalle 20.30: big match Brescia-Spezia e Juve Stabia-Sassuolo, in campo anche il Bari

va in scena a partire da questa sera, con sei partite che si disputeranno in contemporanea alle ore 20.30.Il programma parte con ildi Moreno Longo – che vuole tornare a vincere, dopo quattro pareggi consecutivi, per attaccare la zona playoff – ospitare unaalla ricerca di continuità.Si prosegue con le super sfide frae tra. Lasi affaccia acon obiettivi completamente differenti dai canarini, ilvuole alzare la testa contro lae la, in casa, desidera uscire dalla zona playout affrontando il

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Serie B in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui