La 22esima giornata diprosegue oggi con altri quattro match. Si parte alle 15 con. Chiude la domenica della Serie B la partita delle 17.15, fraLa 22esima giornata di Serie B, aperta venerdì dalla vittoria esterna del Cesena sul campo della Sampdoria, propone 5 gare nel pomeriggio del sabato.Rimane al quarto posto la Cremonese che, alle 15:00, si è imposta per 3-1 sul Cosenza, che ha terminato in dieci per l'espulsione di Ricciardi, che aveva, a sua volta trovato il gol del momentaneo pareggio dopo la rete di Pickel. Decisivi, per i grigiorossi, Vazquez all'85 e Johnsen al 93'. La Cremonese. Vittoria anche per il Mantova, che ottiene un successo importante per 2-1 in casa del Cittadella grazie ai gol di Ruocco e Mancuso.

Nelle altre due partite delle 15 pareggio per 1-1 tra Modena e Frosinone, in dieci dal 27' per l'espulsione di Oyono. Vittoria all'ultmo respiro per la Salernitana, che supera la Reggiana con un rigore al 100' di Alberto Cerri: i campani raggiungono la Sampdoria a quota 21. Sempre in zona retrocessione il Frosinone, fermo a 19.Chiude la giornata lo spettacolare pareggio tra Bari e Brescia. Apre Lella per i biancorossi, poi Bianchi per il Brescia. A seguire Bellomo e Bisoli fissano il risultato sul 2-2: Bari sesto a quota 29, Brescia tredicesimo a 25.