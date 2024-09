Serie B, LIVE dalle 15: Bari-Frosinone, c'è il Cittadella, Spezia a caccia del secondo posto

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Serie B in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Si chiude la sesta giornata di Serie B, con tre match che vanno in scena contemporaneamente a partire dalle ore 15.Ildi Moreno Longo vuole uscire dai bassifondi della graduatoria di cadetteria, cercando un successo in quel di, ancora a quota 0 nella sezione di vittorie.Ilcerca punti importanti a, mentre lovuole dare l’assalto alla seconda posizione (occupata dal Sassuolo) in casa contro lapenultima.