Quando manca una giornata al termine del girone d'andata il Monza conduce la classifica Serie C con ben 13 punti di vantaggio sulle seconde in classifica. Una distanza praticamente abissale che fa pensare ai bookmaker come i giochi per il discorso promozione diretta siano ormai chiusi con larghissimo anticipo. Se già nello scorso ottobre, quando il margine sulle inseguitrici era cospicuo, i biancorossi conducevano a quota rasoterra, 1,20. le scommesse su chi avrebbe vinto il Girone C, guadagnando così l'accesso diretto alla categoria superiore, adesso la valutazione sul Monza è puramente simbolica. Sul tabellone, come riportato da Agipronews, il primo posto finale si gioca a 1,01, ossia puntando 10 euro si otterrebbe una vincita netta di 10 centesimi appena. Di conseguenza, chi sta dietro ha ormai pochissime chance di riuscire in una disperata rimonta: Renate e Pontedera, entrambe a 29 punti, si giocano a 25 volte la scommessa, così come il Siena, quarto in classifica a 28 punti.