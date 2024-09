GETTY

Serie C, Pescara-Perugia: niente diretta su Rai Sport, si vedrà in differita. Ecco quando e perché

46 minuti fa



Cambio di programma per le gare finali della quinta giornata del campionato di Serie C. Non sono state modificate date e ore dei tre match conclusivi del Girone B: Rimini-Milan Futuro e SPAL-Carpi (alle ore 20:45), Pescara-Perugia (alle 20.30), ma la loro trasmissione.



L'ultima gara citata - che sarebbe dovuta andare su Rai Sport - non avrà diretta Rai, a seguito dell'agitazione sindacale dell'azienda. A comunicarlo, la Lega Pro mediante il proprio canale X: "Si comunica che, causa agitazione sindacale Rai, la gara tra Pescara e Perugia in programma alle 20:30 non verrà trasmessa in diretta Rai Sport, bensì in differita domani alle 21:44".