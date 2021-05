La Salernitana cerca rinforzi sul mercato per la Serie A. Secondo il Corriere dello Sport, nel mirino c'è l'attaccante portoghese del Monza, Dany Mota Carvalho. Il sogno è il nigeriano Simy del Crotone, che però può andare proprio al Monza con Stroppa.



Intanto dal Catania potrebbe arrivare a Salerno il 22enne esterno d'attacco gambiano Kalifa Manneh, in scadenza col club etneo.

Per la difesa il nome è quello di Gaetano Letizia, terzino del Benevento: c'è anche l'ipotesi Luca Caldirola.