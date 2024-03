Sinner spazza via Medvedev e vola in finale a Miami

22 minuti fa



Jannik Sinner batte Daniil Medvedev e si qualifica alla finale del torneo ATP di Miami. Il tennista italiano (numero 3 del ranking mondiale) sconfigge il russo (numero 4) per 2 set a 0 con il punteggio di 6-1, 6-2 in un'ora e 11 minuti di gioco.



In finale aspetta il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov, che ai quarti ha eliminato lo spagnolo Carlos Alcaraz. Quest'ultimo verrebbe superato al secondo posto del ranking da Sinner se l'italiano dovesse vincere il torneo.