Il Siviglia comunica ufficialmente il suo undicesimo colpo in entrata in questa finestra di mercato. Nell'ambito dell'operazione che ha portato Ben Yedder al Monaco, la squadra andalusa ha acquistato l'esterno offensivo portoghese Rony Lopes, che ha firmato un contratto per le prossime 5 stagioni. Con la maglia del Monaco, ha disputato 82 partite e segnato 21 gol.