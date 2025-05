Sky e Now, Perrelli: "Calcio no stop anche con le nazionali, per i diritti tv dei Mondiali 2026 aspettiamo di vedere se si qualifica l'Italia"

. Terminati i campionati, sabato si gioca la finale di Champions League tra PSG e Inter a Monaco di Baviera. Poi tocca alle n, executive vice president sport per l'Italia della pay-tv del gruppo Comcast, annuncia in un'intervista al Corriere della Sera:

Quello che mandiamo in onda cresce di valore; l’obiettivo è continuare a offrire qualità e quantità. Il nostro è un ecosistema con 11 canali dedicati, oltre ai social, l’offerta Sky Sport Insider sul nostro sito e lo streaming che facciamo da quasi vent’anni. L’abbonato sceglie il modo migliore per unirsi a noi: lasciamo libertà totale. Lo scambio è continuo; misuriamo tutto attraverso gli ascolti, le analisi sui social e sappiamo quali sono i nostri vantaggi rispetto ad altri. Investimenti in tecnologia, nella parte giornalistica e nei talent. Il rapporto con le federazioni e le leghe. Chi ci segue lo percepisce. È un vantaggio per tutti".

Ora, con questa classifica che si muove ogni settimana, sei obbligato a controllare tutto quello che succede ogni giornata. È come un campionato europeo. La frammentazione è nella logica delle pay tv. Chi investe soldi vuole un palinsesto più ricco possibile, ma anche chi vende i diritti lo chiede. Le pay tv sono la linfa dello sport in tutto il mondo".Ma questo governo e la Guardia di Finanza stanno facendo un bel lavoro: oltre 2.300 persone sono state multate per la prima volta. Deve essere anche uno sforzo collettivo:

Se guardi la Bundesliga, il livello tecnico è più basso ma gli stadi sono nuovi e pieni. Se stai sul divano e accendi una partita con le tribune semideserte, ti chiedi: 'Perché dovrei guardare questo match?'".