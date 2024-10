Sorrento-Foggia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Incrocio borderline, quello che per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C vedrà affrontarsiCostieri e pugliesi navigano nel limbo della classifica, a cavallo tra zona Playoff e acque pericolose, ancora a caccia di quella continuità che potrebbe cambiare le rispettive stagioni. Sorrento nell'ultimo turno travolto in casa dal Benevento, per gli uomini di Eziolino Capuano invece 2-2 interno col Catania.Tutto ciò che c'è da sapere su Sorrento-Foggia: data, orario, formazioni, canale tv e diretta streaming della partita.

