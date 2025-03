Sozza: "L'arbitro giovane può avere paura del Var"

Getty Images

Tra gli arbitri italianiè considerato da molti uno dei migliori. Ieri il fischietto classe '97 era presente all'evento della consegna del Premio Maurizio Maestrelli parlando così a margine della serata: "L'uniformità di giudizio è un concetto difficile,". L'arbitro scende anche nel dettaglio: "Sappiamo che storicamente l'interpretazione del fallo di mano è una delle più difficili, però abbiamo delle linee guida e dei criteri da seguire".

- "La pressione la sentiamo, è normale. Ed è giusto che ci sia - continua Sozza - Affrontiamo partite importanti,. Siamo giovani ma non tanto quanto i calciatori, ci prepariamo a livello atletico".- "Può capitare che un arbitro giovane, come poteva essere il mio caso nelle prime partite,, oggi penso che non sia possibile vedere una partita senza aspettarsi un controllo del Var su un rigore".

- "Stanno lavorando tanto anche loro per, sotto questo punto di vista c'è stato un netto cambio di cultura".- "Mi ferisce sapere che c'è chi non crede alla buonafede di noi arbitri., siamo professionisti appassionati di calcio e vogliamo vedere le partite in modo corretto".