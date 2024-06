Spagna-Croazia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Spagna-Croazia

Data: 16 giugno 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sky Sport

Streaming: Sky Go, NOW TV

Match che interessa agli Azzurri di Luciano Spalletti: nel girone dell’Italia, che sfiderà l’Albania all’esordio,Le Furie Rosse vogliono partire con il piede giusto nella competizione continentale, ma il medesimo discorso vale anche per la compagine balcanica, che spera di trovare il giusto approccio al torneo sin dalla prima sfida .La sfida sarà visibile su Sky Sport. In streaming, invece, Spagna-Croazia sarà visibile tramite l'app gratuita Sky Go, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa dell’opzione Now TV.

Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Ferran Torres. Ct: De La Fuente.Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Stanisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Petkovic, Kramaric. Ct: Dalic.