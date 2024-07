Getty Images

Spagna-Francia, perché Stefano Bizzotto è senza voce in telecronaca: non poteva non esserci, è la sua ultima

55 minuti fa



In Spagna-Francia, semifinale degli Europei, l'attenzione degli spettatori che stanno seguendo la gara sulla Rai, è stata attirata dal telecronista, Stefano Bizzotto.



Il decano della Rai è infatti quasi senza voce al commento con Daniele Adani: impossibile non notare il cambio netto, un tono totalmente diverso e dimesso rispetto a quello abituale. Evidentemente le tante gare commentate, i cambi di temperatura e le reti commentate a gran voce hanno chiesto un dazio da pagare. E il giornalista non poteva sottrarsi. Come sottolinea Fanpage infatti si tratta dell'ultima partita che commenta in un grande torneo visto che andrà in pensione fra due anni.