Spagna, problema muscolare per Yamal: salta la Serbia per infortunio e rientra in anticipo a Barcellona

, valida per la quarta giornata della Nations League 2024/25. Il problema alla gamba sinistra, accusato nei giorni scorsi, si è rivelato uno stiramento, con la RFEF ha ufficializzato la sua esclusione in vista della sfida di martedì e il ritorno al Barcellona.“Gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione strutturale e lo staff medico della Federazione calcistica spagnola (RFEF) ha confermato che si tratta di uno stiramento muscolare. Dando priorità alla salute del giocatore e per evitare qualsiasi rischio di infortunio in vista della prossima partita contro la Serbia, è stato deciso di ritirarlo dalla squadra”.Dopo l’infortunio rimediato in occasione del match contro la Danimarca, Yamal si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare. Nessun rischio, dunque, per la Spagna, che dovrà rinunciare a lui nel match contro la Serbia.Al suo posto, il commissario tecnico Luis De La Fuente ha convocato, calciatore dell’Atletico Madrid.