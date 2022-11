Ladebutta col botto ai Mondiali in Qatar,a. Al termine del match, il ct delle Furie Rosseha commentato: "La verità è che sì, ve lo stavo dicendo in queste settimane. Quando le cose riescono, il calcio diventa uno sport meraviglioso, abbiamo sempre avuto il controllo del gioco, che era l'obiettivo, contro un avversario tosto che sapevamo avrebbe causato problemi. Siamo stati eccezionali nel gestire la palla, nel rifinire. Con la stessa idea che da anni accompagna la Nazionale. La partita non è finita finché l'arbitro non fischia".- "L'unico obiettivo in questa partita, come in quelle a venire, era dominare il gioco, per quello devi avere la palla. Strutturiamoci in modo che il rivale si annoi e trovi poco spazio per partecipare. Siamo stati eccezionali nel possesso palla, nel pressing. È importante che la squadra sia equilibrata. I 16 che hanno partecipato sono stati superbi. Ma abbiamo ancora margini di miglioramento".- "Comprendiamo che soddisfa tutte le condizioni che può avere un difensore centrale ed è un pivot di primo livello che gioca per il City. Giocatore completo e versatile. Se possiamo includerlo con queste caratteristiche fisiche e tecniche, è molto positivo per noi. Alla fine sono fortunato ad avere così tanti giocatori che possono partecipare, come Hugo Guillamón o Pau Torres, che possono anche giocare lì. Non sto ripetendo, ma non do indizi. Non so chi giocherà. Se raggiungeremo il nostro obiettivo, che è giocare sette partite, lo faremo con tutti, non con undici. Sicuramente non ripeteremo, penso di non aver mai ripetuto un undici".- "Tutto ciò che è sprecare energia positiva, quella che mandano i tifosi. Domani siamo i primi ad allenarci per preparare la partita in Germania. La lode indebolisce, lo sappiamo, e non ci cascheremo. L'idea è di giocare sempre così, ma non vinceremo sempre con una valanga di gol. Chi capisce di calcio vede che siamo un rivale difficile".- "Si sono presentate le circostanze perfette, dobbiamo prenderci cura di Jordi che è stato superbo e ha ricevuto un'ovazione, sono contento per lui. Come Busi, che è meraviglioso. I giocatori vogliono sentirsi amati. Ed è stata la volta di Balde, con mezzo discorso perché non abbiamo potuto dare molte informazioni, ma è un aereo e ha approfittato dei suoi minuti".- "È meraviglioso. Si vede solo l'inizio degli allenamenti ma lui è a pieno livello di fiducia, oggi è stato straordinario nella continuità di gioco, nel tiro...".