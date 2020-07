ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della partita in casa contro la Roma: "L'umore è pessimo, com'è normale che sia. Non dormiamo molto, dovremo onorare al massimo le prossime quattro partite di campionato. Non sto passando un bel momento, mi interessa solo la Spal. In queste tre gare ho rivissuto il mio passato con Brescia, Inter e domani Roma. Mi fa sempre un certo effetto rivedere i giallorossi, ma in questo momento non posso non pensare a quello che sta accadendo qui a Ferrara. Il contributo del nostro pubblico sarebbe stato fondamentale, ma abbiamo avuto problemi numerici per sopperire ad alcune problematiche. Berisha e Floccari non ci saranno domani, probabilmente anche Castro"."Io oggi sono qui per dovere di cronaca, ma risponderei sempre alla stessa maniera: il lavoro intrapreso tempo fa lo rifarei sempre. L'emblema di questa stagione è la partita di domenica, una gara da vincere 3-0 ma dove perdi punti al 94esimo per l'ennesima volta. Dalla ripresa abbiamo perso punti nei minuti finali come con Cagliari e Milan, così tutto si è fatto più difficile. Questa squadra non ha dimostrato il suo valore, siamo un po' fragili. Quando dobbiamo chiudere la porta ci mettiamo paura, ci sono disattenzioni e ci sono responsabilità dei giocatori. Sono arrivato con dieci giocatori inutilizzabili. Abbiamo iniziato bene, poi non mi sono ritrovato un direttore sportivo (Vagnati passato al Torino, ndr) e senza altre figure che avrebbero potuto proteggermi. Io ho le mie responsabilità, ma bisogna capire come sono andate le cose. Bisognava parlarne prima, ma dovevo difendere un gruppo che si sentiva smarrito. La società farà delle valutazioni. Floccari è un esempio straordinario dentro e fuori dal campo, mi ha dato una grandissima mano. Bonifazi merita la nazionale, ma deve essere più sicuro dei propri mezzi".