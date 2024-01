Spal sconfitta dalla Juventus Next Gen e terzultima: esplode la contestazione a Ferrara

AR

E' un pozzo senza fondo la crisi della Spal, che dopo la retrocessione dalla B alla C di un anno fa, rischia concretamente di finire tra i dilettanti. Un doppio salto indietro potenziale che sta suscitando sgomento e rabbia in tutto l'ambiente. Soprattutto perché la Spal partiva addirittura con i favori del pronostico quest'anno: quasi tutti la consideravano principale favorita per la vittoria del girone e il ritorno in B e invece quando mancano poco più di tre mesi alla fine del campionato, la squadra di Tacopina è addirittura terzultima.



RABBIA - La goccia che ha fatto traboccare il proverbiale vaso è stata la sconfitta incassata nel weekend contro la Juventus Next Gen, che ha fatto esplodere la rabbia dei tifosi. La contestazione si è abbattuta su squadra e società. Inaccettabili le prestazioni, ancor di più i risultati, che raccontano la storia di un gruppo in balia degli eventi che pare incapace di reagire alla crisi. Il popolo ferrarese si aspetta un intervento massiccio in questi ultimi giorni di mercato, per cercare di salvare una stagione che sembra sempre più destinata a finire nel peggior modo possibile.



CLASSIFICA - Lo spettro della retrocessione, infatti, si fa sempre più concreto domenica dopo domenica. Ad oggi la Spal è in piena zona playout, al terzultimo posto, ma con solo un punto di vantaggio sull'Olbia penultimo e quattro sulla Fermana ultima. Un baratro senza fondo dal quale diventa sempre più difficile uscire: resta solo l'ancora del mercato, che può portare a Ferrara qualche rinforzo per cercare di sfuggire alla melma dei playout. Che rischiano di risucchiare la Spal, poco abituata a trovarsi in simili condizioni di classifica...



IL CAMPIONATO - Se le zone in prossimità della salvezza, come sempre, sono in pieno fermento, la situazione è diversa nei piani altissimi dei tre gironi. Dopo sei mesi di campionato, infatti, si stanno creando i primi distacchi considerevoli tra prime e inseguitrici: Mantova, Cesena e Juve Stabia, infatti, hanno fatto il vuoto e stanno correndo spedite verso la promozione in Serie B. Piazze con storie molto diverse: Mantova e Juve Stabia più che outsider trovatesi a comandare la classifica, Cesena corazzata costruita per vincere. Racconti e intrecci che mostrano le tante sfaccettature di una Serie C che è sempre in grado di sorprendere.