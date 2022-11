Rinnovo di contratto fino al giugno 2024 per una colonna della Spal.



Nella giornata di ieri il club ferrarese ha infatti annunciato di aver raggiunto l'accordo con il portiere Enrico Alfonso per il prolungamento del suo legame per le prossime due stagioni.



"Ho prolungato con grande felicità ed orgoglio il mio rapporto con la SPAL - ha scritto l'ex Inter sul proprio profilo Instagram - Un grazie speciale a chi mi ha dato l’opportunità di conoscere, vivere ed esprimermi in questa fantastica piazza e in questa importante realtà. Grazie ai miei compagni, senza i quali questo non sarebbe stato possibile".