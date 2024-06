Spalletti: "Ecco chi sono i rigoristi dell'Italia"

Nel corso della conferenza stampa della vigilia di Italia-Spagna, partita valida per la seconda giornata del gruppo B di Euro 2024, il ct della Nazionalea domanda,in caso di necessità. "Tanto se ne batte uno o due per ora, bisogna sempre avere quello di scorta se il tiratore iniziale non se la sente", è stata la risposta del commissario tecnico degli Azzurri.La partita contro la Spagna di De La Fuente verrà giocata giovedì 20 giugno, alle 21, all’Auschalke Arena di Gelsenkirchen. Entrambe a quota 3 punti dopo i rispettivi esordi contro Albania e Croazia, Italia e Spagna avrebbero la garanzia di centrare il passaggio agli ottavi di finale degli Europei con un turno di anticipo in caso di successo domani.Accedono infatti agli ottavi di finale le prime due classificate del girone e, in caso di arrivo a pari punti, il primo criterio da tenere in considerazione per determinare la graduatoria finale è quello del risultato dello scontro diretto.