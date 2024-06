Spalletti: "Italia poco brillante, la Spagna è stata superiore. Se non abbiamo scelte diventa difficile"

Getty Images

Il ct della Nazionale Lucianoha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Spagna nella seconda giornata del gruppo B di Euro 2024:"E' stato evidenziato subito che loro erano meglio di noi, senza la gamba tutto diventa più difficile. Loro sono la Spagna, hanno quel palleggio, quella velocità nelle scelte, nel saltarci addosso. Tutto è dipeso anche dalla nostra poca brillantezza. Qualche volta abbiamo conquistato palla, ma la perdevamo subito, facevamo scelte non precise, non mirate, abbiamo sempre avuto una reazione immotivata. Ora dobbiamo ragionare in maniera corretta in vista della Croazia".

- "A livello psicologico venivamo da una buonissima prestazione, quindi credo che il problema sia stato di gamba, sono stati più reattivi di noi stasera. E' questo che ci ha messo in difficoltà. Mollare mai, ma non riesci a trovare certe linee di giocata e perdi le geometrie"."Quando ci siamo messi con tre o quattro giocatori più freschi siamo riusciti a stare più intensi creando azioni che ci potevano portare a pareggiarla ma loro sono stati molto più forti di noi e hanno vinto meritatamente".- "Dipenderà da come ci arriveremo noi, in base alle possibilità di scelte che abbiamo: se non abbiamo scelte diventa difficile".