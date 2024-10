La prima in una gara ufficiale, a casa, nella sua Udine. Per. Il portiere del Tottenham ha già debuttato, collezionando finora due presenze, ma entrambe in amichevole, contro Ecuador e Turchia, in preparazione a Euro 2024. In conferenza stampa, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha annunciato che toccherà a lui domani sera nella gara valida per il quarto turno del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. “Sono figlio di questa città, è emozionante avere qui amici e familiari allo stadio, vuol dire tanto” ha commentato Vicario in sala stampa, dopo aver appreso la notizia della scelta del CT.Il debutto ufficiale con l’Italia rappresenta una nuova tappa di un percorso che ha visto Guglielmo Vicario prendersi la scena un passo alla volta. A Udine, a casa sua, e nell’Udinese muove i primi passi su un campo da calcio, crescendo nelle giovanili del club friulano. Poi la lunga gavetta dalla Serie D con il Venezia alla Serie A con l’Empoli, passando per i quattro anni a Perugia, il Cagliari dove ricopre il ruolo di vice Cragno ed esordisce a San Siro fino alle due stagioni in Toscana, un cui si consacra e si guadagna la chiamata del Tottenham.All’arrivo in Inghilterra, tra le scetticismo generale, Vicario stupisce tutti mostrando un’incredibile padronanza della lingua inglese. Poi il tempo e il campo confermeranno le ottime impressioni iniziali, con l’estremo difensore italiano che totalizza nella sua prima annata in Premier League 7 clean sheet in 38 presenze (e 61 gol al passivo). Numeri e prestazioni che convincono Spalletti prima a farlo entrare stabilmente nel giro della Nazionale, poi a farlo esordire e infine a convocarlo per la spedizione azzurra in Germania per Euro 2024. In casa Tottenham, invece, non poteva che arrivare la conferma con tanto di cambio numero con il passaggio dalla maglia numero 13 alla 1. In questa stagione ha già collezionato 3 clean sheet in 9 gare tra campionato ed Europa League.Le ottime prestazione e un percorso in crescendo hanno confermato finora che la scommessa del Tottenham di puntare su Vicario si è rivelata vincente. Nelle ultime settimane, alcuni rumors sul possibile ritorno in Serie A sono rimbalzati, ma al momento difficilmente gli Spurs si priverebbero del portiere italiano se non di fronte ad un’offerta da capogiro. Ispesi 15 mesi fa sono pochi rispetto al valore del portiere, che si sta confermando al punto di scendere in campo con la Nazionale. Vicario è seguito con attenzione da diversi scout dei club italiani. Il portiere ex Empoli è stato accostato all'per il dopo Sommer, ma la decisione in estate di investire su Josep Martinez appare una scelta chiara da parte del club di viale della Liberazione tra presente e futuro. Dal canto suo, al momento il portiere friulano pensa solo al Tottenham alla Nazionale, con cui domani farà il debutto in una gara ufficiale. A casa sua, nella sua Udine. Il regalo del destino.