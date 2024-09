Spalletti: "Questa Italia è maturissima. Ho pensato a queste convocazioni tutta estate. Chiesa lo vedo seconda punta"

Getty Images

Il commissario tecnico dell'Italia, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della gara vinta per 2-1 contro Israele sotto il diluvio di Budapest in Ungheria su campo neutro e che è valsa agli Azzurri la momentanea vetta del gruppo due della Lega A di Nations League."L'Italia ha vinto in maniera splendida. Le insidie si sono viste nel primo tempo, loro si sono abbassati molto. Per un po' di stanchezza magari non sei lucido. Ma noi lo siamo stati"."La squadra non è matura, è maturissima".

"Anche stasera sono stati molto bravi nel riconoscere le posizioni. Si trovano a occhi chiusi in certe circostanze"."Frattesi anche quando non si vede dentro le azioni fa un importante volume di lavoro, aiuta la squadra e crea superiorità. È un calciatore importantissimo per noi"."Kean l'abbiamo cercato poco: con tutti questi giocatori a centrocampo c'era da tirargli qualche pallata in più in profondità mettendo in mostra la sua velocità"."Saranno tutte riflessioni molto positive. Queste convocazioni sono state molto pensate, ho pensato solo a questo durante tutta l'estate. Volevo ringiovanire e le risposte sono state perfette, quelle che mi aspettavo. Ho modificato qualcosa e la squadra ha fatto vedere di avere le qualità che mi aspettavo, abbiamo giocato due buonissime partite.

"Chiesa mi immagino che possa giocare come sottopunta, ma più libero di poter andare sulle fasce. Questo 3-5-2 può essere a volte anche con una punta centrale e una punta aperta, non deve essere per forza con due punte centrali".