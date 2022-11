Alla vigilia dello scontro diretto contro il Verona, l'allenatore dello Spezia Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa analizzando alcuni singoli.



RECA - "E' un ragazzo generoso, è stato operato prima dell'inizio del ritiro e da quando è tornato non ha mai fatto tre allenamenti di fila, non è un male se salta il Mondiale. Potrà completare la riabilitazione e fare una gran seconda parte di campionato".



DRAGOWSKI – "Sta meglio, deciderò dopo la rifinitura".



GYASI – "E' tornato in gruppo da un paio di giorni".



VERDE – "Può giocare".



CALDARA - "Potrebbe partire titolare, deciderò considerando tutti i 90 minuti più recupero e non pensando solo all'inizio della gara".



AMPADU - "Sta diventando sempre più importante, sfrutteremo al massimo le sue qualità".