Eduardo Macia, dirigente dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa del mercato dei liguri:



"Non sono favorevole ai prestiti, ma per Shomurodov ho fatto un’eccezione perché ci serviva e l’investimento abbiamo preferito farlo su altri giocatori tra cui Zurkowski. A un certo punto diventa difficile alzare il livello in un ruolo specifico ed è lì che nasce il mercato delle opportunità”