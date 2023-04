Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko dello Spezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara contro la Salernitana nella quale ha segnato il suo primo gol con la formazione ligure: "Sono contento, finalmente ci sono riuscito. Voglio continuare così per aiutare la squadra".



Pareggio un po' stretto?

"Il primo tempo non abbiamo giocato bene mentre nel secondo potevamo vincere. Un punto però non è male".



Cosa è cambiato nella ripresa?

"È scattato qualcosa nella testa, oggi giocavamo in casa e volevamo fare bene".



Credete alla salvezza?

"Ci crediamo sempre, spero di continuare a fare gol".