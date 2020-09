Lo Spezia affianca Genoa e Sampdoria nella corsa a Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus reduce da un prestito al Perugia. Nei discorsi con il suo agente si è parlato anche dell'attaccante Pazzini, svincolatosi a parametro zero dal Verona. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, è stato fatto un sondaggio pure per Vignato del Bologna. Sono in piedi anche le candidature del portiere Simone Colombi del Parma e del centrale difensivo Sorensen del Colonia, vecchia conoscenza del nostro calcio avendo giocato in passato con Juve, Bologna e Verona. Le chance di riallacciare i contatti per Scuffet dell'Udinese sono prossime allo zero: l'allenatore Italiano ha chiesto un portiere abile coi piedi ed esperto, così avanza la trattativa con l'ex Chichizola del Getafe. In attacco il nome proposto dal d.g. Meluso è quello di Farias, reduce dal prestito al Lecce e rientrato a Cagliari. ​Piace molto anche la duttilità di Gabriel Strefezza della Spal. In attacco si tratta per il ritorno di Nzola dal Trapani e interessa Scamacca (già nel mirino dei portoghesi del Braga) del Sassuolo, con cui si discutono i rientri di Marchizza e Federico Ricci.