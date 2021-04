Proprio nel giorno dell’aborto della SuperLega, sulla ruota di Spezia esce incredibilmente un 1-1 tra Davide e Golia, proprioUn punto pesantissimo, di platino, che vale quanto una vittoria nella corsa salvezza che si anima sempre più e che rende avvincente il finale di questa stagione anomala.Certo, contro i nerazzurri è stato anche uno Spezia fortunato in talune circostanze, ma come si dice? La fortuna aiuta gli audaci e sicuramentenemmeno contro la forza d’urto della capolista.Anche contro la corazzata Inter ha contribuito e non poco a portare a casa il punticino che fa classifica e morale. Il ragazzo arrivato ad inizio ottobre a seguito dell’infortunio di Zoet finora è stato determinante in più occasioni eNon male.Sei giornate, sei tappe che sembrano durare un’eternità in questo lunghissimo rettilineo finale e cinque lunghezze da preservare.: un girone dopo (Ballardini esordì proprio al Picco, vincendo) Spezia e Genoa si ritrovano infatti a braccetto e sabato la posta in palio sarà altissima e vietata ai deboli di cuore.