Stadio Milan a San Donato, al via la valutazione dell’impatto ambientale

La strada che porta alla realizzazione del nuovo stadio delsembra aver imboccato la via giusta e dopo i passi in avanti delle scorse settimane, quando la Regione Lombardia aveva approvato l’Accordo di programma, si sta definendo anche l'iter per la. Un tema molto caldo, soprattutto dopo che, negli scorsi giorni, 70 docenti universitari avevano presentato una petizione contro la realizzazione del nuovo impianto, a causa delle elevate emissioni derivanti dalla costruzione di nuove infrastrutture su terreni non urbanizzati.- In via Aldo Rossi si stanno, quindi, portando avanti diverse operazioni importanti. Quello della Valutazione ambientale strategica (Vas), secondo quanto riportato da Il Cittadino, è un passaggio previsto dalla legge e che deve essere compiuto all’interno dell'iter burocratico.

- La Vas è, quindi, un passo fondamentale per mandare avanti le fasi per la realizzazione del nuovo impianto e si basa sull’elaborazione di un rapporto ambientale in cui si valuterà l’impatto dell’opera, in questo caso la struttura da 70mila posti. Dopo questa operazione, il procedimento della valutazione dell'impatto ambientale prevede una fase di consultazioni e la definizione di un parere motivato e il successivo monitoraggio. Questo, perché l'iter per dare il via libera alle grandi opere che possono avere degli effetti significativi sull’ambiente è molto complesso e deve essere seguito in ogni minimo dettaglio.