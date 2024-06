Stati Uniti-Brasile: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

A Orlando, in Florida, proseguono i preparativi diin vista dell'imminente Copa America 2024: i padroni di casa della competizione, che ospiteranno con Canada e Messico anche i Mondiali 2026, sono in cerca di uno scalpo importante pochi giorni prima del via alle danze, mentre i verdeoro devono confermare le buone sensazioni degli ultimi mesi per presentarsi ai blocchi di partenza come una delle grandi favorite.Partita: Stati Uniti-BrasileData: 13 giugno 2024Orario: 01.00 italianeCanale TV: -Streaming: -Nessuna emittente televisiva italiana ha acquisito i diritti per la trasmissione di Stati Uniti-Brasile, dunque non sarà possibile per i tifosi italiani seguirla in diretta. Stesso discorso per lo streaming, non ci sono piattaforme licenziatarie.

: Turner; Scally, Richards, M. Robinson, A. Robinson; McKennie, Reyna, Adams; Wright, Balogun e Pulisic. Ct. Berhalter: Alisson; Danilo, Marquinhos, Beraldo, Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá; Raphinha, Rodrygo, Vinícius Junior. Ct. Dorival Junior