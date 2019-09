Non è più sul podio della Serie A, per quanto riguarda il monte ingaggi, il Milan. I rossoneri sono ora al quarto posto, dietro Juventus, Inter e Roma, con 115 milioni di euro di stipendi complessivi. Il più pagato? Gianluigi Donnarumma, con i suoi 6 milioni di euro a stagione. Al secondo posto il capitano milanista, Alessio Romagnoli, al pari di... Lucas Biglia: 3,5 milioni di euro.



GLI ALTRI - Suso prende quanto Rebic, Caldara più di Rodriguez, Musacchio, Piatek e Paquetà. Il meno pagato? Il giovane Gabbia, con 600mila euro, mentre Antonio Donnarumma e Reina sono il terzo e il secono portiere più pagati della Serie A. Qui sotto, come riportato da la Gazzetta dello Sport, tutti gli ingaggi dei calciatori rossoneri, con relativa scadenza contrattuale.



G. Donnarumma 6 (2021)

Romagnoli 3,5 (2022)

Biglia 3,5 (2020)

Suso 3 (2022)

Rebic 3 (2021)

Reina 3 (2021)

Borini 2,5 (2021)

Calhanoglu 2,5 (2021)

Caldara 2,2 (2023)

Kessie 2,2 (2022)

Rodriguez 2,1 (2021)

Calabria 2 (2022)

Conti 2 (2022)

Musacchio 2 (2021)

Bonaventura 2 (2020)

Piatek 1,8 (2023)

Paquetà 1,7 (2023)

Castillejo 1,5 (2023)

Theo Hernandez 1,5 (2024)

Bennacer 1,5 (2024)

Leao 1,4 (2024)

Krunic 1,1 (2024)

Duarte 1 (2024)

A. Donnaruma 1 (2021)

Gabbia 0,6 (2023)