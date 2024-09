Getty Images

In estate insieme aè sbarcata anche Alisha Lehmann, attaccante arrivata anche lei dall'Aston Villa e colpo di mercato della Juventus Women: "Sono molto felice di essere qui - ha raccontato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport - Le compagne di squadra sono simpatiche, sul campo ci aiutiamo tanto e penso di aver fatto la scelta migliore.- "Vivo come tutti, non come una star. Quando la gente ti vede sui social pensa che tu faccia una vita diversa, ma non è così.. Certo, è bello quando la gente ti incontra per strada e ti saluta con un "Ciao Alisha, come stai?". Appena arrivata pensavo si dicesse "Ciao bianconeri, come stai?". Quando sono arrivata pensavo si dicesse così. Solo dopo, chiedendo perché tutti ridevano, ho capito l'errore grammaticale. Però io amo l’ironia: se la gente si diverte, io mi diverto. E non c'è nessun problema".

- "In molti pensano che se giochi a calcio devi essere una figurina, ma oggi i social sono una vetrina sul mondo, così io ne approfitto per mostrare la mia vita.La Juve come club comunica in maniera efficace attraverso contenuti del Creator Lab, non mi era mai successo che una società parlasse al pubblico con questo stile divertente".- "Io non sono da tanto tempo in Italia e non posso dire molto, madi competitività".

- L'attaccante svizzera ha parlato anche a Repubblica, analizzato il tema della parità retributiva tra uomini e donne nel calcio: "A tutti piacerebbe, capita spesso che ne parli con Douglas dopo gli allenamenti e. Credo che ci vorrà molto tempo per raggiungere l'obiettivo, ma chiaramente la strada da percorrere è questa. Probabilmente il Mondiale femminile è stata la quinta manifestazione sportiva più vista al mondo. Più del Super Bowl, pazzesco! Pensandoci, quindi, è chiaro che dobbiamo avere la stessa retribuzione del calcio maschile".