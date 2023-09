Il mondo del calcio è ormai divenuto da molti anni un vero e proprio business, che tra cifre astronomiche per i trasferimenti, dettagli contrattuali, commissioni e intermediari rischia sempre più di togliere il focus dal lato sportivo, mettendo. A porsi in contrasto con questa tendenza ormai diffusa, è l', formazione della seconda divisione tedesca, che nei giorni scorsi ha reso nota la propria volontà diAlla base della forte presa di posizione del club tedesco - ancora- la volontà di concentrarsi sulle necessità dei ragazzi, esplorando a fondo le relazioni con le famiglie e ascoltando direttamente i calciatori., ma la voglia di tornare a dare: il futuro e lo sviluppo dei giovani calciatori e la ferma opposizione alla capitalizzazione del calcio giovanile.- ha affermato il direttore del centro giovanile del St.Pauli Benjamin Liedtke -. La decisione del club riguarderà in particolare i ragazzi minorenni.Appare chiaro come spesso l'inserimento di intermediari vada a rendere la definizione del futuro dei giovani calciatori più nebulosa ed intricata. Non certo per il cattivo lavoro di questi, ma semplicemente per una questione di chiarezza e rispetto delle volontà dei giovani, che spesso hanno più bisogno di, piuttosto di firmare un contratto milionario alla prima occasione. A questo si aggiunge il crescente potere di agenti, procuratori e agenzie, capaci talvolta di "tenere in ostaggio" giocatori e club stessi con. Il St. Pauli prova a svoltare: vedremo se e come ne potrà beneficiare il settore giovanile del club tedesco.