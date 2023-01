Il Brasile parte col botto nell'edizione 2023 dell'attesissimo campionato Sudamericano Sub 20, il torneo per nazionali giovanili che mette in grande risalto i talenti emergenti del conteninte del Sud America. 3-0 il risultato finale contro il Perù firmato dalla doppietta di Vitor Roque, ex-Cruzeiro e oggi all'Athletico Paranaense e al gol di Andrey Santos, ultimo gioiellino già acquistato dal Chelsea.