Non è una regola nuova, ma va sempre ricordata, visto che l'appuntamento con la Supercoppa è unico nel corso dei dodici mesi. Così, a due giornate dalla sfida che rimetterà di fronte Juventus e Lazio a Riyad (dopo l'incontro di sabato sera all'Olimpico) sia Sarri sia Inzaghi dovranno tenere a bada i "cattivi" che sono prossimi alla squalifica per somma di ammonizioni. Come Pjanic e Bentancur, i diffidati di Sarri, ma anche come Acerbi, Lulic e Parolo, che se dovessero macchiarsi del giallo la prossima settimana contro il Cagliari salterebbero la sfida in Arabia Saudita.