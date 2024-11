Getty Images

Mileha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Di seguito tutte le parole del portiere giallorosso«Siamo stati sfortunati in queste ultime partite ma dobbiamo fare meglio. Ci stiamo adattando e molto presto andrà meglio. Da domani vogliamo iniziare a vincere e alzare il nostro morale. Non posso risponderti sulla nazionale, purtroppo»."Io mi sento normale, provo a concentrarmi sul lavoro giorno per giorno per vincere perché ne abbiamo bisogno. Non so cosa possa dire, ci sono stati episodi non giusti verso di noi e l'ultimo è successo domenica: il secondo gol era da annullare, poi forse sarebbe stata un'altra partita. E non è l'unico episodio che è successo A volte sentiamo che tutto è contro la Roma in questo momento. Ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare, ci dobbiamo concentrare e poi i risultati andranno meglio. Se pensi a quello che non puoi controllare sei meno concentrato in campo e in questo momento non è la cosa giusta".

"Me lo domandate sempre ma io non penso al passato ma solo al futuro. Sto pensando solo a questo"