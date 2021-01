Franco Tancredi, ex portiere della Roma dal 1977 al 1990, ha rilasciato un'intervista a Il Tempo. Ecco alcuni punti salienti



Si aspettava una Roma così in alto a questo punto del campionato?

"È una bella sorpresa. Il terzo posto è più che meritato, senza l’episodio di Verona la Roma avrebbe un punto in più. Fonseca non ha sbagliato quasi nulla fino a questo momento e in estate è stato fatto un mercato mirato per rinforzare la rosa. La Roma è una delle squadre che in Italia esprime il miglior calcio, ha dei giocatori funzionali: Mkhitaryan è in un momento fantastico, ma anche Pedro è bravissimo a interpretare in campo quello che chiede il tecnico".



La Roma ha un problema portiere? Servirebbe un’alternativa a Mirante e Pau Lopez?

"È complicato trovare un titolare a gennaio, ma credo che durante il prossimo mercato estivo la Roma dovrà prendere dure portieri. Si era deciso di puntare su Pau Lopez ma ha dimostrato diverse insicurezze, ora il titolare è diventato Mirante che ha 38 anni. Mi sembra che Pau Lopez abbia qualche problema di personalità, alcuni campanelli d’allarme c’erano stati anche prima dell’errore nel derby: giocare nella Roma non è facile se non si sa gestire la pressione".