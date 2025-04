Tare: "Milan? Non posso dire nulla. Conte e Allegri i migliori allenatori italiani in circolazione"

L'ex ds della Lazio Igliè stato ospite di Tring Sport Albania per commentare le partite di Champions League di ieri sera, Barcellona-Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain-Aston Villa. Tra una battuta e l'altra assieme all'altro ex Lazio albanese Lorik Cana, ha avuto modo anche di dare una risposta in dribbling sul: questa la traduzione di Radio Rossonera."Milan?. Ha una bella rosa e possono competere per lo. I migliori allenatori italiani?".Il discorso poi è passato sul Napoli, allenato proprio dal secondo: "Il Napoli ha una squadra non cosi forte da stare li a competere per lo scudetto fino a maggio. Il suo punto forte è Antonio Conte, che è".

Infine, due parole anche su un tecnico che Tare conosce benissimo per via dei suoi trascorsi biancocelesti: "Simone, l’ho detto sempre anche a Lotito ai tempi della Lazio. Ma ha ancora margini di miglioramento per arrivare a essere uno dei migliori".