Alla vigilia della sfida contro il Lecce, il tecnico del Genoa, Thiago Motta, ha presentato la gara in conferenza stampa: "Sarà una gara difficile, ma siamo preparati".



SULLE GARE IN TRASFERTA - "Resteremo uniti, cerchiamo sempre di andare in attacco".



SULLA CONDIZIONE MENTALE - "Sono contento di vedere questo ambiente. Stiamo mantenendo un ambiente sano, sia i giocatori che il club, seguiamo tutti la stessa strada. Abbiamo bisogno del sostegno dei tifosi, chi non ama il Genoa si faccia da parte. Chi sono? Quelli che fanno chiacchiere, non si mettono mai davanti. Io non vado diretto contro nessuno, lo farò con chi è diretto con me".



SULLE DICHIARAZIONI DI SCHONE - "E' normale che gli manchi l'Ajax, ci ha giocato tanti anni. Sperò che un giorno gli possa mancare il Genoa, significherà che avrà fatto grandi cose qui".