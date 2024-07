Thiago Motta lancia Adzic: il percorso e l'idea della Juventus sul nuovo talento

La prima immagine di Vasilijeè con la testa rivolta verso l'obiettivo del fotografo, la gamba piegata in avanti, e il giocatore intento a fare stretching. Ha lo sguardo concentrato ed è stato il termine che Thiago ha utilizzato più volte, pure per parlare di Fabio. La sensazione è che in quel rettangolo di campo, dove spesso le partite si decidono, lastia preparando un pool di campioncini.Del resto, a prescindere dal mercato, l'impatto che può avere un giocatore in quella posizione è potenzialmente decisivo per le sorti bianconere. Elì ci può stare. Anzi: può diventare la variabile impazzita, un po' come lo è stata Kenannella scorsa stagione. Non gli è andata male, al turco, ripensandoci: doveva essere un aggregato e un anno dopo è il numero 10, la stella più luminosa, ufficialmente uno dei trascinatori.

Non va chiesto lo stesso ad, ma la sensazione è che sia un percorso quantomeno concreto per lui. Che possa essere comunque tracciato, ecco. Forte fisicamente, forte tecnicamente, Adzic ha superato pure i primi dubbi e il campo l'ha sgombrato proprio l'allenatore: "Mentalità", ha raccontato Thiago di lui, come prima dote. L'ha avuto sin dal primo giorno e che adesso fondamentalmente se lo sta godendo, a prescindere dal percorso che ha in testa lanei suoi confronti. Che non è immediato, che ha bisogno di tempo e spazio, soprattutto fiducia. Partirà dalla Next Gen e dalla "mentalità", appunto, di Paolo

La sensazione, sì, è che dipenderà solo da lui. Che pure l'inserimento nel gruppo, quello vero, darà la dimensione adi cosa potrà essere questo ragazzo, a prescindere dalle più grandi aspettative e dalle enormi promesse che ha condiviso la società nei suoi confronti. Senza alcun tipo di preclusione, Vasilije si giocherà laallenamento dopo allenamento, partita dopo partita. I ragazzi della Next Gen daranno una grande mano e lui è già la stella più lucente. Se saprà ben inserirsi nel contesto della prima squadra, allora le tappe possono velocizzarsi in maniera pure importante.