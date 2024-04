Thiago Motta: 'Il Bologna fa bene al calcio'. E dribbla ancora il paragone con Xabi Alonso

Il tecnico delThiagoha parlato a Sky dopo la vittoria sulla Salernitana:"Il momento è bello per me e per tutti. Sono orgoglioso e soddisfatto dell'allegria che si vive dentro e fuori dal campo, con una festa meritata alla fine della partita. Gli abbracci li do perché è il mio modo di ringraziare chi lavora affinché il Bologna possa funzionare. Il bacio più grande è per mia figlia Sophia che oggi mi ha mandato un bel messaggio ed era in tribuna".- "Orsolini e Saelemaekers hanno fatto due gol bellissimi, ma c'è da sottolineare un grande lavoro in fase difensiva di tutti. Nel secondo tempo dovevamo controllare meglio, abbiamo parlato con Zirkzee e Saelemaekers subito dopo la partita".

- "Conta tutto: le partite precedenti, gli allenamenti, quello che i giocatori fanno insieme se messi vicino, come si trovano fra loro. Contano i dati fisici e psicologici, e tutto questo confluisce nella mia decisione che va giudicata in base a quel che si vede sul campo. I ragazzi lo sanno, lavorano bene e rispettano le mie decisioni instaurando una competizione sana. Chi non ha partecipato ha comunque vissuto un bel pomeriggio assieme a titolari e subentrati"."Gli faccio un grande in bocca al lupo, la sua scelta è rispettabile. Che stagione, non ha mai perso una partita fino ad ora...'

- "Il Bologna fa bene al calcio. Quando chi non è tifoso del Bologna vuole vedere il Bologna è una vittoria per noi e per questo sport, una enorme soddisfazione, è bellissimo'