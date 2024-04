Thuram a Zhang: 'Io e Calhanoglu costati meno di una pizza'. Il presidente risponde in diretta

Nel day after continua la festa in casa. I nerazzurri ieri sera hanno conquistato il titolo numero venti, cucendo loe la seconda stella sulla maglia, grazie al successo nelcontro ilCon il 2-1 firmato, la squadra disi è laureatacon cinque turni d’anticipo. Una vittoria seguita dalla cena di squadra e la festa in Duomo conprotagonistI.All’indomani del successo, Hakan Calhanoglu ha avviato una diretta Instagram in cui ha coinvolto i suoi compagni.Tra questi anche Thuram, che si è presentato con gli occhiali da sole: "Sono in ritiro per la partita di sabato. Gli occhiali li tengo fino alla fine del campionato. Non esco dal letto fino a domani. Dove è il Demone, chiamalo. Non ha Instagram? Sanchez? Non ha il wi-fi a Como. Oh ragazzi il campionato non è finito. Ho dormito 30 minuti”.

Successivamente è arrivato anche, con l’attaccante francese che ha scherzato con il presidente: “Pres, ci hai presi per zero euro. Calhanoglu e Thuram zero euro. Siamo costati meno di una pizza, vogliamo un regalo”.Immediata la replica di Zhang: "Ecco, lo sapevo che sarebbe stato un errore entrare in questa diretta. Ma non è vero, non siete costati zero euro”. Con Thuram che ha poi ribadito: “Zero euro”.