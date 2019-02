L’ex attaccante Luca Toni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di FirenzeViola.it in merito a Luis Muriel: “Luis è un campione che non sa di essere un campione, perché ha una potenzialità pazzesca. Si sta inserendo molto bene e se capisce di essere così forte può diventare davvero un top-player. Spero per Muriel che faccia tanti gol, può dare ancora tanto perché ha una grande forza”.