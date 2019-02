Contro il Napoli al San Paolo si potrebbe vedere un Torino diverso dal solito. Walter Mazzarri, infatti, sta pensando a una variazione tattica: niente 3-5-2 o 3-4-1-2 ma spazio a un più prudente 3-5-1-1 che in fase difensiva può diventare un abbottonato 5-4-1.



Se questa idea dovesse trasformarsi in qualcosa di concreto, l'unico attaccante schierato dal Torino sarebbe Andrea Belotti. Alle sue spalle agirebbe invece uno tra Iago Falque e Alejandro Berenguer, che con la sua velocità può essere un'arma importante per la squadra granata nelle ripartenze.