Una buona e una brutta notizia per Walter Mazzarri in vista della partita di domenica contro l'Inter: Daniele Baselli questo pomeriggio è rientrato in gruppo, svolgendo per la prima volta da quando si è infortunato nel match di Coppa Italia contro la Fiorentina, un allenamento intero con i propri compagni di squadra. Questa la buona notizia, la cattiva è che si è fermato Vittorio Parigini.



L'attaccante classe 1996 ha accusato un'infiammazione al muscolo retto addominale ed è in dubbio per Inter-Torino di domenica pomeriggio.