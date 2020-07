Torino-Brescia di mercoledì sarà una partita molto importante per entrambe le squadre in chiave salvezza ma, prima del calcio d'inizio, è in programma anche un incontro tra i dirigenti delle due società in chiave mercato: il Torino è infatti interessato a John Chancellor.



Il difensore venezuelano, alla sua prima stagione in Italia, si è messo in luce con una serie di buone prestazioni, tanto da attirare l'attenzione del direttore tecnico Davide Vagnati. La trattativa è ancora in fase embrionale ma mercoledì potrà essere messo qualche altro tassello all'affare.