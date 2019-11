Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato a Dazn a pochi minuti dall'inizio del derby contro la Juve: "Penso che i due giorni i ritiro siano stati utili, sia per riflettere che anche per comodità e per poter fare colloqui rapidamente. Ora va disputata una partita all'altezza del derby. Non ho voluto parlare direttamente alla squadra, i contatti dovevano essere tra giocatori e mister, che è in grado di tenere in pugno la squadra".