A poche ore dal calcio d'inizio di Wolverhampton-Torino, il presidente granata Urbano Cairo ha rilasciato un'intervista alla BBC. "​Siamo venuti qui con la consapevolezza che il Wolverhampton è una squadra molto forte, specialmente sul suo campo. Se ribalteremo il risultato? Questo è difficile da dire perché so che il Wolverhampton è una squadra forte, con ottimi giocatori. La sfida di andata a Torino è stata dispendiosa, abbiamo dato il massimo ma non è bastato ed è finita 2-3. Ma nonostante questo ci proveremo" ha dichiarato Cairo.



Il presidente granata ha parlato anche dei suoi desideri riguardo a un nuovo stadio per il suo Torino: "​Il Filadelfia è il nostro stadio, ma anche noi vorremmo fare qualcosa tipo quello che avete qui. Qualcosa come questo stadio o gli altri stadi che ci sono in Inghilterra che sono impressionanti: è molto bello venire qui e vedere stadi e atmosfere del genere".