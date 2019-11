Il direttore generale del Torino Antonio Comi ha commentato a Dazn la sconfitta contro la Juve: “Ci dispiace aver perso una partita così. Siamo felici di aver ritrovato la compattezza e la combattività che non si sono visti nelle ultime giornate. L'unica cosa che non capisco è perché a Lecce è stato fischiato contro De Ligt (foto Ansa) un rigore molto simile a quello di stasera. In quel caso, con un pallone che arrivava da più lontano, il giocatore ha provato pure a togliere il braccio, mentre oggi no. Mi spiace molto, perché avrei voluto commentare soltanto una grande prestazione nostra”.