Roma-Torino è finita 1-0. E con lo stesso risultato la squadra granata in questo campionato ha già perso altre quattro partite: contro la Juventus, il Milan, il Napoli e lo Spezia.



Un comune denominatore di queste partite (eccezion fatto per quella contro lo Spezia) è che il Torino avrebbe meritato di ottenere un risultato diverso. Nonostante le differenze tecniche, contro Juventus, Milan, Napoli e Roma sono arrivate sconfitte immeritate per questo espresso in campo dalla squadra di Ivan Juric.