L'obiettivo numero uno del Torino per rinforzare il proprio centrocampo è Stanislav Lobotka del Napoli. Riuscire a convincere il centrocampista slovacco ad accettare l'offerta granata non sarà però semplice: l'ultimo posto in classifica occupato dalla squadra di Marco Giampaolo e la lotta per non retrocedere in serie B a cui sono chiamati Andrea Belotti e compagni potrebbero essere ostacoli insormontabili. Lobotka vorrebbe infatti continuare a giocare per obiettivi più importanti.



Non sarà inoltre semplice convincere il Napoli a cedere in prestito un giocatore arrivato lo scorso gennaio e pagato 20 milioni di euro.